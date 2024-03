St Ingbert Im Seniorenkino läuft „Der Gesang der Flusskrebse“

St Ingbert · Im Seniorenkino in der Kinowerkstatt in der St. Ingberter Pfarrgasse läuft am Mittwoch, 13. März, um 16 Uhr der Spielfilm „Der Gesang der Flusskrebse“ (2022) von Olivia Newman. Es ist die Bestseller-Verfilmung des von Delia Owens 2019 veröffentlichten Romans über den Überlebenskampf eines Mädchens, das von seiner Familie verlassen wurde und in der wilden Südstaatennatur sein Paradies findet.

11.03.2024 , 14:35 Uhr

Jojo Regina als junge Kya in einer Szene des Films „Der Gesang der Flusskrebse“. Foto: dpa/Michele K. Short