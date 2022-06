Kreiskrankenhaus St. Ingbert : Im Kreiskrankenhaus St. Ingbert bleiben die Hände sauber

Hygiene-Fachkraft Angelika Hinsberger und der Ärztliche Direktor des Kreiskrankenhauses St. Ingbert, Dr. Oliver Adam. Foto: Oliver Steffen

St Ingbert „Risikobewusstsein ErLeben“: Unter diesem Motto stand der diesjährige Aktionstag „Saubere Hände“. An diesem Tag wird weltweit das Thema der Händedesinfektion in den Mittelpunkt gestellt. Auch das Kreiskrankenhaus St. Ingbert war, wie bereits in den vergangenen Jahren, wieder mit dabei.