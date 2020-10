Sauberes Rohrbach : Rohrbacher im Einsatz gegen Graffiti-Schmierereien

Ortsvorsteher Roland Weber (rechts) und Michael Latz bei den Säuberungsarbeiten an der Garage am Rohrbacher Jugendheim. Foto: Reinhard Gehring

Rohrbach Rohrbachsr Ortsvorsteher Roland Weber und Michael Latz von den Rohrbacher Kahlenbergfreunden trafen sich gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer Alexander Klein von der Pfarrei Heiliger Martin an der Garage zwischen Jugendheim und Kindergarten in der Jugendheimstraße, um die Grafiti-Schmierereien zu beseitigen.

Die Kahlenbergfreunde hatten das Material für die Säuberungsaktion zur Verfügung gestellt. Ortsvorsteher Roland Weber äußerte sich entsetzt, dass so viel Schmierereien an verschiedenen Stellen im Stadtteil in der jüngeren Vergangenheit festzustellen waren. Er appellierte an die Bevölkerung, bei der Überführung der Täter zu helfen.