101-Jährige in St. Ingbert Ilse Hasse feierte im Fidelishaus ihren 101. Geburtstag

Dolmetscherin war ihr Berufswunsch nach dem Abitur, aber alles kam anders. „Ich habe meinen Schulfreund Moritz Hasse wiedergetroffen und mich in ihn verknallt“, erinnert sie sich. „Dann hat er mich gefragt: ‚Warum heiraten wir nicht?‘“ Das junge Paar folgte dem Schwiegervater nach Mexiko. Es gründete ein Waisenhaus, das nach einigen Jahren wieder geschlossen werden musste. Hasse eroberte sich einen Platz am Astronomischen Institut der Universität Mexiko. 27 Jahre arbeitete sie an der Uni, in dieser Zeit starb ihr Mann. Einige Jahre später entdeckte sie ihre Liebe zur Malerei wieder, kündigte ihren Job und lebte von der Malerei. 2009 kam sie nach Deutschland zurück, lebte einige Jahre in Reichenbrunn und nun seit 2018 im Fidelishaus. Bei einer kleinen Feier nahm Ilse Hasse froh gelaunt die Glückwünsche der Heimbewohnerinnen und -bewohner und der Pflegedienstleitung entgegen.