100-Jährige in St. Ingbert Ilse Hasse feierte ihren 100. Geburtstag

Geboren am 21. März 1923 in Hamburg, waren später Berlin, Wiesbaden, wiederum Hamburg, Mexiko, St. Ingbert-Reichenbrunn und nun das Fidelis-Seniorenheim ihr Zuhause. Vier Kinder hat sie, davon ist eines nach 21 Tagen gestorben. Die verbleibenden drei leben heute in Mexiko, Schottland und Paderborn – nicht gerade um die Ecke. „Aber wir telefonieren sehr oft, das ist, als würde man sich sehen“, überlegt Ilse Hasse. Sie habe nicht vorgehabt, 100 Jahre zu werden, „und ich habe mehrmals die Chance gehabt, mich zu verabschieden“, lenkt sie ein. So zum Beispiel beim Bombenangriff auf Dresden am 13. Februar 1945, als sie zufällig in der Stadt war. Dolmetscherin war ihr Berufswunsch nach dem Abitur, aber alles kam anders. „Ich habe meinen Schulfreund Moritz Hasse wiedergetroffen und mich in ihn verknallt“, erinnert sie sich. „Dann hat er mich gefragt: ‚Warum heiraten wir nicht?‘“ Das junge Paar folgte dem Schwiegervater nach Mexiko. Es gründete ein Waisenhaus, das nach einigen Jahren wieder geschlossen werden musste.