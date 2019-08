Notfall : Feuerwehr befreit Igel aus Notlage im Metallzaun

St. Ingbert Am späten Sonntagabend rettet die Feuerwehr einen Igel, der sich in einem Metallzaun verfangen hat.

Ein Igel verfing sich am vergangenen Sonntagabend gegen 22 Uhr in einem Doppel-Stabzaun in St. Ingbert. Mitarbeiter eines Wohnheims im Schiffelland, die das Tier fanden, riefen schließlich umgehend die Feuerwehr St. Ingbert-Mitte, damit diese dem Tier helfen. Der Vierbeiner klemmte mit der Schnauze und einer Vorderpfote zwischen den Stäben. Aus dieser misslichen Lage konnte sich das in arger Not befindliche Tier nicht mehr befreien. Die Feuerwehrleute halfen dem Igel umgehend, indem sie mit einem Seitenschneider die Zaunteile aufschnitten und auseinanderbogen. Der augenscheinlich unverletzte Igel wurde in eine angrenzenden Wiese ausgesetzt. Bei einer späteren Kontrolle war der kleine Vierbeiner dort nicht mehr anzutreffen.