Versprechen gehalten : IGB-Treffen spendet Erlös aus Motorrad-Event

Die Vertreter von IGB-Treffen übergaben Spendenschecks für Malteser Schulsanitäter und an das Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie in Homburg. Foto: Kai Zwanzig

St. Ingbert Gleich zwei Spendenschecks über jeweils 1000 Euro haben Elena und Anna von IGB-Treffen e.V in der Geschäftsstelle der Malteser in der Ludwigstraße in St. Ingbert an Sabine Grimm, die Beauftragte des Malteser Hilfsdienstes St.

Ingbert. und Prof. Sven Gottschling, Chefarzt im Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum in Homburg, überreicht.

Im August hatte der Verein IGB-Treffen. sein zehnjähriges Jubiläums-Motorradtreffen drei Tage lang mit Live-Musik auf dem Gelände der Schäferhundeverein-Ortsgruppe in der Oststraße gefeiert und versprochen, den Reingewinn der Veranstaltung für gute Zwecke zu spenden (wir berichteten).

In einer kleinen Gesprächsrunde während der Spendenübergabe erläuterte Michael Lippold, 1. Vorsitzender des Vereins, dass diese Spendensumme vor allem Dank der Unterstützung vieler freiwilliger Helfer und wohlwollender kleiner und großer Sponsoren zustande kam. So spielten alle elf Bands ohne Gage und manche spendeten sogar ihren Erlös aus der Hutsammlung. Sabine Grimm und Holger Tussing von den Maltesern bedankten sich für ihren Scheck, der auf Wunsch von IGB-Treffen e.V. zur Unterstützung der Ausbildung von Schulsanitätern verwendet wird.

Chefarzt Prof. Sven Gottschling sprach kurz die verschiedenen Aspekte der Arbeit im Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie an, zum Beispiel das neue Projekt „KLEE“ zur Unterstützung von Kindern lebensbedrohlich erkrankter Eltern. Verwendet werden soll die Spende aus der Benefizveranstaltung für das Projekt „Herzenswünsche“, mit der das Zentrum hilft, palliativ erkrankten Kindern und Erwachsenen letzte Wünsche zu erfüllen.