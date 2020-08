Noch heute anmelden : Easy-Rider-Feeling auf dem Hundeplatz

Die Band AC Angry wird am Samstagabend auftreten. Foto: Dirk Behlau

St. Ingbert Der Verein „IGB-Treffen“ veranstaltet am Wochenende sein Fest auf dem Gelände in der Oststraße. Der Erlös wird wieder gespendet.

Der St. Ingberter Verein IGB-Treffen wird vom kommenden Freitag, 21. bis Sonntag, 23. August wieder das „IGB-Treffen“ veranstalten. Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sind zum 11. Mal nach St. Ingbert zu Touren rund um den Beckerturm eingeladen. Gefeiert wird wie im vergangenen Jahr auf dem Gelände des Vereins für deutsche Schäferhunde in der Oststraße. Doch auch wer kein Motorrad sein Eigen nennt, ist beim IGB-Treffen willkommen – wie immer zu Live-Musik und bester Verpflegung, zum Beispiel Obersteiner Schwenkern, Rostwürsten, Frühstück und Kuchen am vereinseigenen, im Becker-Bier-Style gehaltenen Getränkestand.

Nach eingehenden Beratungen hat der Verein IGB-Treffen ein Hygiene-Konzept erstellt, um die Benefiz-Veranstaltung mit geringstmöglichem Risiko für Besucherinnen und Besucher durchführen zu können. Zwar bleibt das IGB-Treffen prinzipiell eine kostenfreie Veranstaltung, allerdings müssen die Vorgaben der Corona Kontaktnachverfolgung eingehalten werden. Daher ist es erstmals notwendig, Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro die beim Erwerb eines Verzehrbons angerechnet wird, sind diese Tickets noch bis Mittwoch, 19. August, in den St. Ingberter Gasthäusern „Alex‘ Billard Café“, „Cheers“, „Maxplatz 8“ und „Die Schmidd“ erhältlich und können auch gegen Erstattung der Versandkosten über die Webseite www.igb-treffen.de bestellt werden.

Der Anfang 2019 gegründete Verein „IGB-Treffen e.V.“ hat sich der Organisation von gemeinschaftlichen Veranstaltungen wie Motorradtreffen und Musik-Events, der Förderung des Motorsports, der Motorradtouristik, der Verkehrssicherheit sowie der nationalen und internationalen Beziehungen auf motorsportlicher Basis verschrieben. Bereits seit elf Jahren findet das IGB-Treffen – ursprünglich als Privatveranstaltung – statt. Aber auch beim Parkfest und beim Weihnachtsmarkt ist man vertreten, unterstützt befreundete Vereine und Veranstalter bei deren Events und hat beispielsweise im Januar die Organisation von „Valle on Tour“ (youtuber) in St. Ingbert übernommen.

Die Tickets sollten bereits zuhause auf der Rückseite mit den notwendigen Angaben zur Nachverfolgung ausgefüllt werden, damit größere Schlangen vor dem Einlass vermieden werden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass ohne Tickets keine Einlassgarantie besteht. Lediglich eventuelle Restbestände stehen an der Abendkasse zur Verfügung. Logischerweise gelten während der gesamten Veranstaltung die allgemeinen Corona-Sicherheitsregeln wie Mindestabstand, Hygieneregeln und das Tragen einer MNS-Maske ist außer auf den Sitzplätzen Pflicht.

Nachdem sich 2019 die Malteser-Jugend St. Ingbert und die Kinder-Palliativabteilung der Uni-Klinik in Homburg jeweils über eine Spende von 1000 Euro freuen durften, wird auch der Reingewinn des 11. IGB-Treffens 2020 gespendet: An die THW-Jugend St. Ingbert und an den Verein „MEHRSi“, dessen Ziel es ist, deutschlandweit die Leitplanken aller für Motorradfahrer gefährlichen Kurven mit einem Unterfahrschutz ausstatten zu lassen. IGB-Treffen freut sich, dass wieder viele bekannte Bands ihr Mitwirken „ohne Gage zugesagt haben.