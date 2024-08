Aktion in der Stadtbücherei St. Ingbert Ibou machte Spaß mit Kindern in der Stadtbücherei

Trommeln und Klangstäbchen fehlen bei ihm ebenso wenig wie Gesang und Pantomime. Seine Zuhörer sind permanent in die Handlung mit einbezogen, so dass sie den Sinn der Geschichten, die oft mit Ibous Kindheit im Senegal zu tun haben, unmittelbar begreifen und nacherleben. Es ging äußerst temperamentvoll zu, etwa beim Wiederholen von Arbeitsliedern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder beim Repetieren von Namen und Sprüchen. So werden interkulturelles Lernen gefördert und eine Sensibilisierung für andere Kulturen erreicht.