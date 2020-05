Malteser Hilfsdienst : Senioren genossen ein besonderes Open Air

Hundebesuch mit musikalischer Begleitung, das kam bei den Bewohnern des Barbaraheimes bestens an. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Der Hundebesuchsdienst der Malteser gehört im Barbara-Heim mittlerweile zum festen Bestandteil des Alltags. Wegen des Besuchsverbots in Corona-Zeiten fällt er aus. Deshalb wurde ein anderer Weg gefunden, damit die Senioren nicht auf den Besuch verzichten müssen.

Von Cornelia Jung

Seit mehr als einem Jahr schenken die Hunde Fynn, Bruno und Shanti den Senioren im Barbaraheim durch ihre regelmäßigen Besuche viel Freude. Wenn sie kommen, weht ein Wind der Abwechslung durchs Haus, die Senioren warten schon sehnsüchtig darauf, ihre tierischen „Stammgäste“ zu streicheln oder ihnen einfach nur zuzusehen. Dieser Besuch wird von den Bewohnern und den Mitarbeitern sehr wertgeschätzt. Und auch die Frauchen haben ihre Freude, wenn sie mit ihren Tieren für glänzende Augen bei den Besuchten sorgen.

Manche der hochbetagten Bewohner zeigen in Anwesenheit ihrer vierbeinigen Freunde so starke Emotionen, wie sie bei ihnen, je nach Einschränkung und Krankheitsbild, nur noch selten vorkommen. Deshalb traf die Ausgangsbeschränkung und das allgemeime Versuchsverbot, das in solchen Einrichtungen wie derm Caritas-Altenzentrum in Zeiten von Corona gilt, die Senioren besonders hart. Auf beiden Seiten vermisst man sich. Die Malteser mit ihrem Hundebesuchsdienst warten schon sehnsüchtig darauf, dass wieder etwas Normalität in den Umgang mit „ihren Senioren“ eintritt und diese wiederum können es kaum erwarten, bis wieder Besuche zugelassen werden. Glück für alle ist aber, dass die Ausgangsbeschränkungen gelockert wurden und es so möglich war, dass die Hunde eine „open air“-Besuchspremiere an der KRS-Seniorenresidenz hatten.

Mit Mikro und in Hundebegleitung machte man dort den Senioren Mut und zeigte in Begleitung der Hunde, dass die Bewohner in dem Haus im Gesundheitspark nicht vergessen werden. Mit dem positiven Feedback von den dortigen Bewohnern und Betrueren kam auch eine Anfrage aus dem Barbaraheim, ob man das dort wiederholen könne. Sabine Grimm, St. Ingberter Dienststellenleiterin der Malteser, musste nicht lange überlegen: „Man sitzt so untätig rum. Wir waren seit Anfang März nicht mehr im Heim. Mir fehlen die Leute so. “ Bei ihr reifte außerdem die Idee für ein zusätzliches kleines Kulturprogramm. Ein Vorschlag, von dem auch die Pflegedienstleitung angetan war.