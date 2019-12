Wildernder Hund : Hund verletzt Rehbock tödlich

St. Ingbert Schon wieder hat in St. Ingbert ein Hund gewildert. Am frühen Mittwochmorgen (11. Dezember) gegen 8 Uhr hatte ein Spazieregänger in einem Waldgebiet in der Nähe des Kleberweihers einen schwer verletztn Rehbock gefunden.

Dieser war ersten Erkenntnissen zufolge durch mehrere tiefe Bisswunden so schwer verletzt, dass er von dem zuständigen Jagdpächter von seinem Leid noch vor Ort erlöst werden musste. Den Aussagen des Jagdpächters zufolge rührten die schweren Verletzungen des Bocks von einem mittel- bis großen Hund her. Zudem hatte sich das verletzte Wild auf seiner Flucht in einem angrenzenden Zaun verfangen. In Nähe des Tieres wurde ein mittelgroßes orangefarbenes Leuchthalsband gefunden. Ob dieer Fund in Zusammenhang mit dem verletzten Rehbock steht, ist nach Polizeiangaben zurzeit noch ungeklärt.