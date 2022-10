Ehrung für Monika Scholz-Bauer : Medaille rückt die Hospizarbeit in den Blick

Empfang im Rathaus: Oberbürgermeister Ulli Meyer würdigte Monika Scholz-Bauer. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Empfang im Rathaus würdigt das ehrenamtliche Engagement von Monika Scholz-Braun aus St. Ingbert.

Bereits vor einigen Wochen ist Monika Scholz-Braun aus St. Ingbert die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden. Die Bundesverdienstmedaille würdigte die jahrelange ehrenamtliche Arbeit der 78-Jährigen im Hospizverein Saarpfalz. Da Oberbürgermeister Ulli Meyer bei der offiziellen Verleihung in der Staatskanzlei nicht dabei sein konnte, hat er der engagierten St. Ingberterin jetzt im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus persönlich gratuliert. Bei dem Empfang im kleinen Sitzungssaal wurde Monika Scholz-Bauer von ihrem Ehemann Edgar sowie mehreren Mitgliedern aus dem Vorstand des Hospizvereins Saarpfalz begleitet. Das Zeichen der Verdienstmedaille, eine kleine rote Schleife, trug die Trägerin des Ordens links oben an ihrem Kleid – ganz genau nach den Vorgaben.

Auch der OB unterstrich dann, was Anlass zu der hohen Auszeichnung gegeben hatte: „Sie widmen sich in besonderer Weise wie der Hospizverein insgesamt bewusst den Menschen und machen ihnen Mut in einer schwierigen Lebenssituation.“ Die 78-Jährige habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Hospizarbeit in unserer Region in den Blick der Öffentlichkeit geraten sei. Letzteres rückte auch in der Vordergrund, als es die einzelnen Verdienste von Monika Scholz-Bauer zu beschreiben galt.

Durch die Angebote in der Trauerarbeit in St. Ingbert, insbesondere durch den ehrenamtlichen Einsatz im Trauercafé des Caritaszentrums zwischen 2004 und 2018, habe die Trauerbegleiterin die Trauerarbeit im Saarpfalz-Kreis überhaupt erst initiiert, sie stets weiterentwickelt und sehr geprägt. Auch als Vorstandsmitglied des Hospizvereins hat sie weitere Angebote in der Trauerarbeit entwickelt und durchgeführt, so zu Beispiel die Gestaltung von Gedenktafeln als Form der kreativen Trauerbewältigung. Hierbei konnte sich die St. Ingberterin auch ihre Kenntnisse als Gestalt-Therapeutin mit maltechnische Zusatzausbildung einbringen. Ihre musische Begabung setzte ohnehin stets lmpulse für die Hospizarbeit im Saarpfalz-Kreis.

Dem Vorstand des Hospizvereins Saarpfalz gehört Scholz-Bauer seit 2012 an, zunächst als 2. Vorsitzende, jetzt als Beisitzerin. Seit Herbst 2019 macht die St. Ingberterin auch Malangebote für Seniorinnen in ihrer Heimatstadt – und zwar im Fidelishaus/Bruder-Konrad-Haus.

Der Hospizverein, der seit 2010 besteht, wurde durch die Corona-Krise in seinem Schaffen spürbar ausgebremst, wie seine Vertreter bei dem Empfang betonten. Aber gerade diese Zeit förderte auch die Kreativität seiner Mitglieder. Statt einer Feier zum zehnten Geburtstag, die 2020 wegen Corona ausfiel, hat der Hospizverein Saarpfalz ein kostenloses kleines Buch mit schönen Geschichten zum Schmunzeln und zum Nachdenken herausgegeben. Zu dem „Webfäden“ betitelten Buch gehören auch Geschichten, Gedichte und Bilder von Monika Scholz-Bauer. Und die Bilder der St. Ingberterin, die auch Mitglied in der Künstlergruppe Steinberg ist, waren 2020 zudem in einer viel beachteten Ausstellung mit dem Titel „Winterzeit“ in Homburg zu sehen.

Die literarischen und bebilderten „Webfäden“, die bei dem Empfang verteilt wurden, sorgten für regen Gesprächsstoff im Rathaus.