Einbruch in St. Ingbert Hoher Schaden durch versuchten Einbruch

In der Nacht zum Dienstag (14. Mai) haben Unbekannte versucht, in das Einkaufszentrum im Grubenweg in St. Ingbert-Mitte einzubrechen. Der oder die Täter versuchten sich über das Dach des Gebäudekomplexes Zugang zum Gebäudeinnern zu verschaffen.

14.05.2024 , 16:13 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch