Verkauf regionaler Produkte Ein neues Team im Geistkircher Hofladen

Rohrbach · Franz-Josef Eberl und Marc Weber sind die neuen Eigentümer des Hofladens auf dem Geistkircher Hof und zentrale Figuren in einem regionalen Netzwerk. Und das hat auch was mit einer Metzgerei in Oberwürzbach und der Zukunft der Landwirtschaft auf dem Rittershof 2 in Hassel zu tun.

12.03.2023, 15:00 Uhr

Marc Weber (links) und Franz-Josef Eberl sind die neuen Inhaber des Hofladens auf dem Geistkircher Hof in Rohrbach. Foto: Peter Gaschott

Von Peter Gaschott

Letztlich kam alles anders als erwartet. Öffentlich war bereits vor Monaten ein neuer Betreiber für den Hofladen der Becks auf dem Geistkircher Hof im Gespräch. Ein Landwirt aus Sengscheid hatte Pläne mit dem Geschäft auf dem Rohrbacher Bauernhof, der seinerseits seit Jahren selbst keine Viehhaltung mehr hat. Die Verhandlungen platzten schließlich, aber dennoch hat ein neuer Betreiber den Laden mittlerweile gepachtet. Der Betrieb läuft, die ersten Verkaufstage hat das neue Team im Laden hinter sich. Die Saarbrücker Zeitung hat nachgefragt.