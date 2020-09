Frau passte einen kurze Moment nicht auf : Dieb stiehlt teures Handy bei McDonalds in St. Ingbert

Foto: dpa/Arno Burgi

St. Ingbert Bereits am Freitag, 18. September, gegen 19 ist es in der McDonalds-Filiale in der Südstraße in St. Ingbert zu einem Diebstahl eines hochwertigen goldfarbenen Apple iPhones 11 Pro Max gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Frau aus Versehen ihr Apple iPhone auf der Damentoilette des Lokals neben dem Waschbecken liegen lassen.

Wenige Minuten später bemerkte sie, dass ihr iPhone verschwunden war. Auch auf der Toilette konnte sie ihr iPhone aber nicht mehr finden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.