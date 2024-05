Krisenstab in St. Ingbert beendet Nach Dauerregen beginnen die Aufräumarbeiten

St. Ingbert (schet) Insgesamt zu 55 Einsätzen waren die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt St. Ingbert seit Freitagmorgen alarmiert worden. Das hat die Pressestelle der Stadt am Samstagvormittag berichtet. Die Gesamtsituation nach den anhaltenden Regenfällen sei am Freitagabend und am Morgen in regelmäßigen Lagebesprechungen mit allen Verantwortlichen der Stadtverwaltung begutachtet.