St. Ingbert Bei Hitze gilt: Trinken und wenig anstrengen

Die Feuerwehr erlebt immer wieder ein Phänomen, das mit Gedankenlosigkeit nicht zu erklären ist: kleine Kinder oder Hunde im geschlossenen Auto in praller Sonne. Gerade erst am Montag waren ein kleiner und ein großer Hund in einem Auto in der Neuen Messstraße eingesperrt. Die Besitzerin saß in einem Café in der Innenstadt. Das St. Ingberter Rathaus verweist darauf: Egal, für welche Dauer, Hitze im Auto wird schnell lebensbedrohlich. Bei Werten jenseits der 30 Grad Celsius können schon zehn Minuten ausreichen, um die Temperatur im Inneren eines Autos auf über 40 Grad Celsius hochzutreiben. Sollte jemand ein Kind oder ein Haustier im Auto eingeschlossen sehen: sofort Rettungskräfte über die 112 alarmieren.