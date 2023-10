Heimatfreunde Rohrbach Unterwegs durch die Geschichte des Stadtteils Rohrbach

Mit Nico Rubeck ging der historische Spaziergang zu einem heute unter Denkmalschutz stehenden Barockgebäude, in dem die Familie Jacob über fünf Generationen die Posthalterei betrieb. Rubeck erklärte auch die Bedeutung und die verschiedenen Bauabschnitte der Kaiserstraße, die bereits im Mittelalter als Via Regalis existierte und die bedeutendste Ost-West Verbindung darstellte. Der weitere Verlauf des Historischen Spaziergangs führte in Richtung ehemaliges Denkmalschulhaus und Kriegerdenkmal, beide nicht mehr existent.