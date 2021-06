Hirschkäfer in St. Ingbert gesichtet : Seltener Gast überrascht mit Besuch am frühen Morgen

Dieses Prachtexemplar eines Hirschkäfers hat Elisabeth Pintarelli in ihrem Garten gefunden. Foto: Elisabeth Pintarelli

St Ingbert „Heute Morgen haben wir staunend und stolz einen Hirschkäfer in unserem Garten entdeckt“, schreibt Elisabeth Pintarelli am Donnerstagmorgen an unsere Redaktion. Nach der großen Freude über den überaus seltenen Gast musste das Männchen, leicht an dem ausgeprägten „Geweih“ zu erkennen, dann als Fotomodell herhalten.

Die auf dem Bild zu sehende Hand beweist dabei eindrucksvoll die Größe des Insekts. Wie der Nabu auf seiner Internetseite schreibt, werden die Männchen bis zu neun Zentimeter groß, damit zählen sie zu den größten Käfern in Mitteleuropa.