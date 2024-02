Politischer Aschermittwoch CDU veranstaltet Heringsessen in der Stadthalle

St Ingbert · Der CDU-Stadtverband St. Ingbert veranstaltet sein traditionelles Aschermittwochs-Heringsessen am kommenden Mittwoch, 14. Februar, um 18.30 Uhr in der Stadthalle St. Ingbert. Neben politischen Informationen über neue Aktivitäten in St. Ingbert sowie geplante Vorhaben in der Kommunalpolitik wird als Gast der Landratskandidat der CDU Saarpfalz, Klaus-Ludwig Fess, über seine Ziele für den Saarpfalz-Kreis informieren.

12.02.2024 , 14:04 Uhr

Klaus-Ludwig Fess ist Gastredner bei CDU-Heringsessen in St. Ingbert. Foto: Thorsten Simon/CDU Saarpfalz