St. Ingberter Traditionsunternehmen 50 Jahre im Job: Die treue Seele Stefan Arth verarbeitet letzte Bleche

So kann ein Arbeitstag enden: Zwischen Produktionshalle und Verwaltungstrakt von „Herges Stahl- und Blechbau“ stehen Schwenker und auch ein kleiner Holzkohlegrill. Es werden Getränke gereicht, an ein paar Biergarnituren sitzen ehemalige und aktuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie unterhalten sich, machen Späße und ab und zu kommt jemand zu Stefan Arth an den Stehtisch, um ihm persönlich zu gratulieren. Gleich zwei Gründe gibt es dazu an diesem Nachmittag in der St. Ingberter Otto-Kaiser-Straße, während Geschäftsführer Wolfgang Herges seine Papiere richtet und sich für eine kleine Rede präpariert. Arth, berichtet er dann, ist nicht nur an diesem Tag 65 Jahre alt, er hat auch 50 Jahre im Betrieb beisammen. Ein Firmenjubiläum, das es selten gibt und auch Industrie- und Handelskammer Saarland sowie IG Metall aufhorchen lassen. Firmen können bei der IHK Ehrenurkunden für langjährige Beschäftigte bestellen. 40 Jahre gebe es häufiger, aber 50 Jahre kämen selten vor, heißt es beim Verband. Der IG Metall-Bevollmächtigte Thorsten Dellmann erklärt, beim St. Ingberter Unternehmen „Voit Automotive“ habe es vor längerer Zeit einmal ein solches Jubiläum gegeben, ansonsten sei 45 Jahre schon richtig lange. Dellmann: „50 Jahre bei einem Arbeitgeber sind etwas Besonderes und werden zukünftig, aufgrund des späteren Eintritts in den Beruf, sehr selten oder gar nicht mehr begangen werden.“