Autohaus Toyota Günther Herges : Herges-Brüder geben Betrieb ab: Eine St. Ingberter Autohaus-Ära endet

Noch weist das alte Schild auf die Toyota-Niederlassung in St. Ingbert hin: Aus der "Günther Herges GmbH" ist jetzt das "Team Herges - part of Autowelt" geworden. Foto: Michael Beer Foto: Michael Beer

St Ingbert Die Saarbrücker Autowelt-Gruppe hat Toyota Günther Herges in der St. Ingberter Schlackenbergstraße übernommen. Damit geht das Unternehmen von einem Brüderpaar an ein anderes über.

Eines ist den Brüdern Frank und Nico Herges wichtig: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Autohauses in der Schlackenbergstraße in St. Ingbert behalten alle ihre Jobs. Aber jenseits dieser guten Botschaft ist im Gespräch zu spüren, wie schwer es gefallen sein muss, nach fast 65 Jahren, die in der Mittelstadt der Name Herges für Automobile stand, zu beenden.

Das Autohaus Toyota Günther Herges ist mit dem Jahreswechsel an die Saarbrücker Toyota Autowelt-Gruppe übergegangen. Fast 65 Jahre Firma Günther Herges und über 35 Jahre Toyota Herges haben damit ein Ende gefunden. Nico Herges, 56, zieht sich fürs Erste aus dem Automobil-Geschäft zurück, sein Bruder Frank Herges, 51, bleibt als Verkaufsleiter in der Firma.

„Dieser Schritt schmerzt ungemein“, sagt Nico Herges. Das vergangene Jahr sei eines der erfolgreichsten in der Firmengeschichte gewesen. Der Betrieb sei „kerngesund“. Doch die Automarke Toyota habe sich zu einer großen Transformation entschieden, das Händlernetz werde drastisch verkleinert. Schweren Herzens hätten die Brüder den Schritt vollzogen, das Unternehmen zu einem guten Zeitpunkt an einen starken Partner zu übergeben.

Autohaus geht von Bruderpaar an Bruderpaar über

Interessanterweise geht das St. Ingberter Autohaus wieder in die Hände eines Bruderpaares. Thorsten und Oliver Voigt führen die Autowelt-Gruppe. Die gehört zur Dechent-Gruppe, die ihre Anfänge 1919 im Saarland genommen hatte. Sie betreibt Autohäuser in Saarbrücken und Kaiserslautern. Und jetzt in St. Ingbert. Thorsten Voigt: „Uns ist es wichtig, ein erfolgreiches Team in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“ Die Gespräche seien auf Augenhöhe geführt worden, das Unternehmen stehe zu seiner sozialen Verantwortung für die Beschäftigten.

Die Familie Herges hat ihr Autohaus an das Unternehmen Autowelt übergeben. Auf dem Bild von links: Nico Herges, Frank Herges, Oliver Voigt und Thorsten Voigt. Foto: Michael Beer Foto: Michael Beer

Der Name Herges ist in St. Ingbert für Automobile bekannt. Die Herges-Brüder haben die Chronologie zusammengetragen. 1959 hatte sich der KFZ-Mechaniker-Meister Günther Herges nach seiner Ausbildung in St.Ingbert zunächst in einer Garage in der Kohlenstraße selbständig gemacht. Es folgte eine Tankstelle , dann eine Werkstatt und ein Ersatzteillager mit Büros kam dazu. Zu dieser Zeit nahm Firmengründer Günther Herges seinen Bruder Albert in die Firma auf, die schnell wuchs.

1973 zog das Unternehmen in das damals neugeschaffene Industriegebiet Dudweilerstraße. Der Schlackenberg existierte zu dieser Zeit noch und mit der Firma Peter Groß war man in dem neuen Industriegebiet Pionier. Im Laufe der Jahre wuchs die damalige Firma Gebrüder Herges zu einem der größten Ford-Händler im südwestdeutschen Raum. In der besten Zeit waren dort über 75 Menschen angestellt.

Autohaus Herges in St. Ingbert hat mehr als 50 junge Menschen ausgebildet

1987 gründete Günther Herges dann mit seiner Frau Gerdi das Toyota Autohaus in der nahegelegenen Schlackenbergstraße. Schon bald nach der Firmengründung wurde Vater Günther Herges schwer krank. Die Söhne übernahmen. Aus den sieben Mitarbeitern wurden im Laufe der Jahre 18. Bis Ende 2022 habe man über 50 junge Menschen ausgebildet.

Überdurchschnittlich viele Auszeichnungen in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Werkstatt-Team habe es über die Jahre gegeben. Seit dem Generationenwechsel wurden über 12 500 Neu- und Gebrauchtwagen verkauft, erklärt Nico Herges. Die Marke Toyota sei immer unter den Top-Five der St. Ingberter Zulassungsstatistik gekommen.