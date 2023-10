Alleskönner für die Feuerwehr Spezialfahrzeug bei Waldbränden und Überflutungen

Angelo Lo Sardo ist sichtlich begeistert vom neuen Unimog. Der Hasseler Löschbezirksführer sieht die gut 400 000 Euro für den Unimog als gut angelegtes Geld. „Noch mehr freuen würde ich mich, wenn wir das Auto niemals brauchen“, schränkt er ein. Der Klimawandel macht auch vor den Anforderungen an die Wehr nicht halt. Extreme Trockenheit im Sommer, das ist für die Feuerwehrleute eine wahrhaft brandgefährliche Situation. Wird es dann tatsächlich ernst, ist mit dem Unimog ein hochspezialisiertes Werkzeug vorhanden, um Flächen- und Vegetationsbränden zu begegnen. Der neue Unimog hat Allradantrieb, er lässt sich auf vielerlei Arten schalten, die Achsen können einzeln gesperrt werden, und er kann sich sogar seinen eigenen Weg mit speziellen Düsen unter der vorderen Stoßstange löschen, wenn es in kokelnde Flächen geht. Dreitausend Liter Wasser hat das Auto an Bord, eine starke Pumpe kann den Wassertank schnell wieder aus Bächen oder Teichen füllen. Oder gleich das Löschwasser von dort in die Schläuche der Wehrleute pumpen.