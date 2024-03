Neue Häuser auf Sri Lanka gebaut Heinrich Wellner wird sein Hilfsprojekt fortsetzen

Das Gespräch über die jüngsten Eindrücke von dem Hilfsprojekt war aber keine Routine, sondern für alle Beteiligten eher ein Erlebnis. Allein schon deshalb, weil der rüstige Senior, der im Rathaus von seiner Schwiegertochter Beate Wellner begleitet wurde, die unter anderem die in St. Ingbert für die Sri Lanka-Projekte stattfindenden Flohmärkte organisiert, ganz viele Fakten zu seinen Projekten, aber auch zur Kultur der auf Sri Lanka unterstützten Menschen parat hatte. So benannte Heinrich Wellner seine Hilfebilanz 2023: Sechs weitere Häuser für arme Menschen wurden gebaut und übergeben (die Gesamtzahl solcher Häuser auf Sri Lanka stieg damit auf 231). Über zwölf Tonnen Lebensmittel wurden gekauft und verteilt und für über 500 Euro Medikamente in Behindertenheimen in dem Inselstaat abgegeben.