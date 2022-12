Neues Buch vom Wassermann Verlag : Ein Buch mit kurzen Texten vom Lieben und Lassen

St Ingbert Ein Band mit Gedichten und kurzen Geschichten von Heide Werner ist jetzt im St. Ingberter Wassermann-Verlag erschienen. Das Büchlein ist 120 Seiten stark und vereint interessante Beobachtungen. Autorin Heide Werner ist 1941 in Saarbrücken geboren.

Sie verbrachte einige Jahre ihrer Kindheit in Beirut. Seit 1996 sind von ihr Romane, Gedichte erschienen. Ihre Sprache ist klar und ausdrucksvoll. Die kurze Geschichte „Begegnung im Nebel“ etwa beginnt so: „Der Mann, dem ich neulich auf dem Heimweg in der Dämmerung begegnete, hat meine Gedanken noch lange beschäftigt, und das ist mehr, als ich von vielen anderen Männern sagen kann. Es war nebelig – zu früh für Oktober –, und so konnte ich die Einzelheiten seines Aufzuges nicht erkennen, aber das Wenige war erstaunlich genug.“