Handball-Saarlandliga Die Titel-Überraschung bleibt aus

Die Saarlandliga-Handballer des HC St. Ingbert-Hassel haben den Titel und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga verpasst. Der HC schloss die Saison mit 39:9 Punkten knapp hinter Meister HG Saarlouis II (42:6) ab. Die Saarlouiser hatten bereits am vergangenen Freitagabend dank eines souveränen 52:24 (25:13)-Heimsieges gegen den Tabellenneunten RW Schaumberg vorzeitig ihr Meisterstück perfekt gemacht. „Von uns war dort niemand in der Halle, da wir wussten, dass es keine Überraschung geben wird“, sagt der Teammanager des HC St. Ingbert-Hassel, Karsten Müller.