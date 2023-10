Handball-Saarlandliga Warum St. Ingbert-Hassel noch kein Spitzenteam ist

Im Einsatz war der HC nach der längeren Liga-Pause bereits. Am Samstag bestritt er sein erstes Spiel nach der Pause – im Saarlandpokal beim Bezirksligisten ASC Quierschied. „Das war, wie zu erwarten, am Schluss recht eindeutig“, kommentierte Schlicker den 46:23 (19:11)-Erfolg in der Quierschieder Taubenfeldhalle, zu dem er drei Tore beisteuerte. Wirklich ernst wird es diesen Samstag im Sportzentrum in Dudweiler. Dort geht es für den HC St. Ingbert-Hassel mit den Handballfreunden Saarbrücken gegen einen Gegner, der ihm aus der Vorbereitung bestens bekannt ist. In einem Testspiel setzte sich St. Ingbert kurz vor Rundenbeginn deutlich mit 27:18 (14:6) durch. „Wir wissen also gut, was auf uns zukommt“, sagt Schlicker, der meint: „Die nächste Woche wird mit drei Spielen hart. Für uns geht es darum, noch einmal gut in unsere Strukturen hineinzufinden und nach der Pause mit zurückgewonnener Kraft eine Siegesserie zu starten.“