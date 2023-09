Handball Warum St. Ingbert-Hassel so hoch gehandelt wird

St Ingbert · Der Titelkandidat in der Handball-Saarlandliga startet an diesem Samstag beim Aufsteiger RW Schaumberg in die Saison.

09.09.2023, 09:00 Uhr

Torwart Yannic Klöckner hat sich aus familiären Gründen von Oberligist HF Illtal verabschiedet und Saarlandligist HC St. Ingbert-Hassel angeschlossen. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Von Lucas Jost

Wenn Träume wahr werden, sieht das bei Handball-Trainern in etwa so aus: Drei Torhüter im Kader sorgen jederzeit für sicheren Rückhalt. Der Rückraum ist voll besetzt mit variablen Spielern. Die Kreisläufer leisten offensiv und defensiv ihren Beitrag. Abgerundet wird alles durch eine Handvoll der im Handball raren Linkshänder. Der Saarlandligist HC St. Ingbert-Hassel hat all das – und wird von der Konkurrenz folgerichtig als Anwärter auf den Meistertitel gehandelt. Teilweise gilt der HC sogar als Top-Favorit.