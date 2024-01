Handball-Saarlandliga HC sehnt sich nach Rückkehr in die Rohrbachhalle

Mindestens noch einmal – wenn nämlich am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr zum Rückrunden-Auftakt in der Handball-Saarlandliga RW Schaumberg zu Gast ist – lädt der HC St. Ingbert-Hassel in die Hasseler Eisenberghalle ein. Eventuell kommt noch ein zweites Mal hinzu, im noch nicht terminierten Nachholspiel gegen den TuS Brotdorf. Aufgrund von Veranstaltungen, die die Rohrbachhalle in Rohrbach in Beschlag nehmen, muss der HC seit Dezember für seine Heimspiele nach Hassel ausweichen. Es ist eine Situation, die die Verantwortlichen nicht glücklich stimmt, die aber einen Vorteil haben könnte.