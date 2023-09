Handball-Saarlandliga Der Titelfavorit feiert eine gelungene Saisonpremiere

Das erste Saisonspiel hat immer so ein besonderes Flair. Wenn es gleichzeitig das erste Pflichtspiel für einen neuen Verein ist, dann macht es die Situation noch aufregender. Sebastian Meister, der vom Handball-Oberligisten SV Zweibrücken zum HC St. Ingbert-Hassel in die Saarlandliga gewechselt war, hatte diese Doppel-Premiere am Samstag. Das erste Fazit des Kreisläufers nach dem 27:23 (11:13)-Auswärtssieg bei Aufsteiger RW Schaumberg könnte kaum besser ausfallen: „Das Spielerische, die Motivation, die Stimmung – es ist überragend, wie es aktuell in der Mannschaft läuft“, erzählt er lachend. Der erfolgreiche Einstieg in die neue Spielzeit hat dazu sein Übriges beigetragen, auch wenn nicht von Anfang an alles rund lief.