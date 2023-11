Handball Finkler freut sich schon auf den HC St. Ingbert-Hassel

Wenn die Winterpause im Saar-Handball naht, bricht auch die Zeit an, in der Vereine beginnen, ihre Vertragsverlängerungen und Neuzugänge für die kommende Saison zu präsentieren. Eine der Mannschaften, bei der es in der Vergangenheit immer etwas zu vermelden gab, war der HC St. Ingbert-Hassel, der sich auch dieses Jahr treu bleibt. Vor dem Heimspiel gegen die HSG TVA/ATSV Saarbrücken, das an diesem Samstag um 19 Uhr in der Hasseler Eisenberghalle stattfindet, hat der Tabellenvierte den ersten Neuzugang bekannt gegeben.