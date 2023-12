Handball-Saarlandliga Nach dem Fehlstart wieder „voll im Soll“

„Bei uns stand die Abwehr nicht so griffig wie in den vergangenen Wochen. Von daher war die Partie bis zum Spiel-Ende relativ offen. Aber am Ende haben wir, denke ich, verdient gewonnen“, meint Forster. Der HC führte erst mit 7:5, 13:12 und dann mit 18:16 fast über die gesamte Begegnung hinweg. Zwar glichen die Gäste nach 40 Minuten zum 22:22 aus, am Ende konnte der HC seinen Kontrahenten jedoch auf Abstand halten.