Handball „Wir können nicht sagen, wir wollen nur Vierter werden“

Mit dieser Verpflichtung unterstreicht der Handball-Saarlandligist HC St. Ingbert-Hassel seinen Anspruch, in der kommenden Saison um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen zu wollen. Nach der Verpflichtung von Kreisläufer Sebastian Meister vom SV Zweibrücken hat er sich die Dienste eines weiteren Spielers aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gesichert. Der linke Rückraumspieler David Szilagyi kommt vom Oberliga-Tabellenführer TV Homburg zum Saarlandliga-Vierten. „Wir haben mit David einen sehr erfahrenen und qualitativ hochwertigen Spieler für den Rückraum verpflichten können“, freut sich Spielertrainer Philip Forster, der mit seiner Mannschaft das Spiel beim Tabellenzwölften TV Merchweiler am Sonntag mit 34:24 (17:13) gewann.