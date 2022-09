Handball-Saarlandliga : St. Ingbert mischt gleich vorne mit

18.12.2021, 17:00 Uhr Sporthalle in Ottweiler, HSG Ottweiler/Steinbach (HSG) - SGH St.Ingbert (SGH) 28:32 Im Foto v.l.n.r. Sven Anhaus (HSG), Michael Bauer (SGH), Christian Gehrm (HSG) Fotoquelle: Mohr/FNS Foto: Mohr/FNS

St Ingbert/Niederwürzbach Handball-Saarlandligist siegt in Elm. Auch Niederwürzbach gewinnt gegen Fraulautern.

(red) Handball-Saarlandligist HC St. Ingbert-Hassel beißt sich gleich zu Beginn der neuen Runde vorne fest. Der Dritte der Vorsaison gewann auch sein zweites Saisonspiel am Sonntag beim TuS Elm-Sprengen mit 30:24 (15:12) und gehört nun zu einem Quartett, das mit 4:0 Punkten an der Tabellenspitze steht. Auch der TV Niederwürzbach war am Sonntag erfolgreich. Nachdem der TVN zum Auftakt knapp beim Oberliga-Absteiger HSG Völklingen verloren hatte (28:31), gewann Niederwürzbach am Samstag sein Heimspiel gegen die HSG Fraulautern-Überherren mit 33:23 (18:11).

Die St. Ingberter liefen in der Jahnsporthalle in Schwalbach nach einer Viertelstunde noch einem Rückstand hinterher (5:7). Angetrieben vom starken Michael Bauer (acht Tore) wendete der HC das Blatt und hatte bis zur Pause eine Drei-Tore-Führung übernommen.

Elm-Sprengen ließ sich aber nach dem Seitenwechsel nicht weiter abschütteln. Im Gegenteil: Eine Viertelstunde vor dem Ende waren die Hausherren bis auf einen Treffer dran (20:21). Doch dann drehten die Hasseler auf. Thorsten Dillbaum trug sich binnen vier Minuten vier Mal in die Torschützenliste ein. Die St. Ingberter legten einen 7:1-Lauf auf die Platte. Beim Stand von 28:21 für den HC fünf Minuten vor dem Ende war die Partie entschieden. Am kommenden Samstag um 18 Uhr muss St. Ingbert beim TuS Brotdorf zum dritten Mal in dieser Saison auswärts antreten. Das erste Heimspiel in der Eisenberghalle steht dann am Sonntag, 9. Oktober um 18 Uhr, gegen die HSG Ottweiler-Steinbach auf dem Programm.