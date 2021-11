Sachbeschädigung in St. Ingbert : Haustür wurde beschädigt

St Ingbert Am vergangenen Mittwoch (3. November) ist zwischen 9.30 und 11 Uhr in der Pfarrgasse in St. Ingbert-Mitte eine Haustür mutwillig beschädigt worden. Die Glasscheibe der Tür wurde entweder eingeschlagen oder mit einem Gegenstand eingeworfen.

