Spendenaktion statt Dorffest : Am Freitagabend kommt in Hassel das „Schnapsmännje“

Am Freitagabend kommt in Hassel das „Schnapsmännje“

Das „Schnapsmännje“ ist am Freitagabend in Hassel unterwegs. Foto: Axel Heimken/dpa Foto: dpa/Axel Heimken

Hassel Nach der durch die aktuelle Covid-19-Situation bedingten Absage des 40. Hassler Dorffestes, das an diesem Wochenende gefeiert worden wäre, waren fünf Hasseler auf der Suche nach einem Alternativangebot, welches sich mit den derzeit gültigen Hygienevorschriften realisieren lässt.

Unter dem Motto „Können die Haseler nicht zu ihrem Kerweschnaps, so kommt dieser zu ihnen!“ wird das Quintett, das auch die Eventreihe „Noweihnachtsbolze“ organisiert, am Freitag, 14. August, von 18 bis 21 Uhr, pünktlich zum normalerweise stattfindenden Fassbieranstich auf dem Marktplatz , eine Spendensammelaktion starten. An zehn Stationen wird für die kostenlos ausgeschenkten Getränke um freiwillige Spenden gebeten, die an die „Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland e.V.“ übergeben werden sollen.