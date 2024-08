Kinowerkstatt St. Ingbert Harte Kost und schöne Bilder in der Kinowerkstatt am Wochenende

Am Freitag, 2. August, und am Samstag, 3. August, ist er jeweils um 19 Uhr in der Kinowerkstatt in der St. Ingberter Pfarrgasse zu sehen. Eine Ermittlung, ein gleichermaßen um Fakten wie um persönlichste Erinnerung bemühter Bericht, der keinen Hehl daraus macht, detailreich und schonungslos wie nötig davon Zeugnis ablegt, was im KZ Auschwitz alltäglich geschah, und der zugleich von der BRD-Gegenwart erzählt, die für so viele weiter läuft, als wäre nichts geschehen. In der sich die Täter zu Opfern stilisieren, hochdotierte öffentliche Ämter bekleiden, von Pflicht und Verjährung schwadronieren. Es ist erstaunlich, dass es dieser reine Dialogfilm, einige bekannte Darsteller und Darstellerinnen sind vorteilhafterweise mit dabei, wie Rainer Bock, Clemens Schick, Bernhard Schütz, Arno Frisch, Thomas Dehler, Sabine Timoteo oder Christiane Paul, ins Kino geschafft hat.