Kommunalwahlen in St. Ingbert Freie Wähler wollen Steuergelder sinnvoll verwenden

Mit ihren Schwerpunktthemen Finanzen, Bauen sowie Politik und Verwaltung verbinden die Freien Wähler klare Ambitionen: „Wir hoffen, die momentane Stadtratsmehrheit ablösen und unsere Lösungen umsetzen zu können.“ In Sachen Finanzen steht der politische Verein für „sinnvolle Verwendung der uns zur Verfügung stehenden Steuergelder“. Steuergeldverschwendung aus seiner Sicht in sinnlosen Projekte wie Baumwollspinnerei (Ansatzkosten 54 Millionen Euro, zwei Millionen Euro jährliche Heizkosten) und die daraus folgenden Steuererhöhungen müssten gestoppt werden. Weil sich die städtischen Schulden bis 2027 auf auf über 80 Millionen Euro fast verdreifachen könnten, „fordern wir Konzentration der Investitionen in die Kern- und Pflichtaufgaben unserer Stadt, also Investitionen in Projekte, von denen unsere Bürger profitieren“.