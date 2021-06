Dr. Chantal D. Bader wurde in Freiburg geboren und studierte Pharmazie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Nach der Diplomarbeit am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland fertigte sie ihre Doktorarbeit an. In dieser widmete sie sich der Entdeckung neuer Naturstoffe aus Bodenbakterien mit dem Ziel, neue Wirkstoffe gegen Infektionskrankheiten zu erschließen. Mit dem Förderpreis will sie sich weiter dieser Forschung widmen. Foto: Hans-und-Ruth-Giessen-Stiftung Foto: Hans-und-Ruth-Giessen-Stiftung