Ein besonderer Ladern in St. Ingbert Der Problemlöser rund ums Auto

Dann gibt es aber viel mehr weitere Kunden, die der mittlerweile 68-jährige Harzer von seinem kleinen Laden überzeugt hat. Alles, was am Auto an Verschleißteilen vonnöten ist, hier ist es für relativ kleines Geld zu haben. Harzer legt großen Wert auf Qualität. „Die Teile, die ich verkaufe, die entsprechen dem Standard der Hersteller. Keine Billigware unbekannter Herkunft.“ Besonderes Augenmerk des Ersatzteilexperten gilt den Bremsen am Auto. Die sind für viele Hobby-Handwerker immer noch bekanntes Terrain. Bloß, man muss sich genau auskennen. Ansonsten gerät man schnell in die Software-Fallen der modernen Hightech-Karossen. Die erkennen, wenn ein Bastler zugange ist, und sind in der Lage, die gesamte Fahrzeugtechnik zu blockieren. Helfen kann dann nur noch die Fachwerkstatt mit spezieller Software. Und das wird teuer. Aber auch hier gibt es mittlerweile freie Werkstätten, die solide arbeiten und die richtige Technik haben. Die verbauten Ersatzteile kommen oft von Harzer.