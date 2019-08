Beute stand griffbereit : Handtaschen-Diebstahl in der Detzelstraße

Am Freitagnachmittag zwischen 14 und 15.30 Uhr wurde in der Detzelstraße in Rohrbach eine Handtasche mit Geldbeutel aus einem Auto gestohlen. Das Fahrzeug war in einer Einfahrt geparkt, und die Fensterscheiben waren aufgrund der hohen Temperaturen geöffnet.

Die Handtasche war auf dem Beifahrersitz abgestellt.