St. Ingbert Beim Festabend zu seinem 100-jährigen Bestehen zeigte sich der Verein Handel und Gewerbe St. Ingbert stolz auf das Erreichte. Viele geladene Gäste feierten im Zelt der Ingobertusmesse.

Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren am Donnerstagabend gekommen, um dieses Jubiläum mit einem kurzweiligen und fröhlichen Festabend in einem besonderen Rahmen zu feiern. Mit wohl temperierten Saxophonklängen empfing Celia Baron die Gäste im Zelt der Ingobertusmesse. Nach dem Essen begeisterten später die Magic Artists mit ihrer fantastischen Show die Festgesellschaft.

Beim Blick zurück erinnerte Ganster daran, dass Handel und Gewerbe 1919 in einer schwierigen und wenig gastlichen Zeit als „Schutzverein“ gegründet worden sei. In den 100 Jahren habe der Verein viel erlebt und es immer verstanden, eine wichtige Schnittstelle zwischen Handel und Stadt zu sein und zwar in großer Gemeinsamkeit. Mit Blick auf die Konkurrenz des Internets für den örtlichen Handel forderte Ganster diesen auf, verstärkt moderne Tools, wie beispielsweise eine Homepage, zu nutzen. Das, so Ganster, zeichne einen innovativen Handel aus. Der örtliche Handel in St. Ingbert, konstatierte Ganster, habe noch Luft nach oben. So könne er die Beratung noch intensivieren oder beim Einkaufen noch mehr auf Emotionen setzen.