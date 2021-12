Handball-Saarlandliga : SGH gibt das Spiel aus der Hand – und siegt trotzdem

Fabian Abel von der SGH St. Ingbert kommt zum Abschluss. Sven Anhaus von der HSG Ottweiler-Steinbach kann nicht mehr eingreifen. Foto: Mohr/FNS

St Ingbert/Niederwürzbach Handball-Saarlandliga: St. Ingbert überwintert nach Erfolg in Ottweiler in Lauerstellung hinter der Tabellenspitze.

Der Handball-Saarlandligist SGH St. Ingbert hat im letzten Spiel des Jahres einen Sieg gefeiert. Bei der HSG Ottweiler-Steinbach setzte sich die SGH am Samstag mit 32:28 (18:15) durch und überwintert in der Tabelle somit auf Rang drei. Die St. Ingberter haben zwar bereits vier Verlustpunkte auf dem Konto, da der SV 64 Zweibrücken II (kein Verlustpunkt) aber nur aufsteigen dürfte, wenn die erste Mannschaft in der 3. Liga die Klasse hält, würde womöglich auch Rang zwei für den Gang in die Oberliga reichen. Neben Zweibrücken liegt nur noch die HSG TVA/ATSV Saarbrücken (drei Verlustpunkte) vor St. Ingbert.

Der Sieg der SGH in der Ottweiler Seminarsporthalle war allerdings eine schwere Geburt. Zwar erspielten sich die Gäste, angeführt vom starken Hennadii Kucher (zehn Tore) rasch einen Vorsprung (8:4/12. Minute). Doch die hartnäckigen Gastgeber ließen in der Folge nicht weiter abreißen. Im Gegenteil. Zwar hielt St. Ingbert die Führung bis kurz nach der Pause konstant (20:16/35.). Doch dann glichen die Hausherren bis zur 42. Minute mit vier Treffern in Folge zum 20:20 aus. Und nur eine Zeigerumdrehung später ging Ottweiler das erste Mal an diesem Abend in Führung. Nun war es die SGH, die dem Rückstand hinterher lief. Noch sieben Minuten vor dem Ende stand es 26:25 für die Hausherren. Doch auf der Zielgeraden der Partie fanden die Gäste in die Spur zurück. St. Ingberts Jonas Mayer erzielte zwei Treffer binnen einer Minute, auch Kucher schlug doppelt zu. Als Philip Forster 90 Sekunden vor der Schluss-Sirene zum 30:27 für die SGH traf, war die Partie gelaufen.

Am Mittwoch, 12. Januar kommenden Jahres steht für St. Ingbert gleich ein richtungsweisendes (Nachhol-)Spiel auf dem Programm. Dann empfängt die SGH um 20 Uhr die mit sieben Siegen in sieben Spielen gestarteten Zweibrücker in der Ingobertushalle.

In Zweibrücken hätte am Samstag der Drittletzte TV Niederwürzbach sein letztes Spiel vor der Pause bestreiten sollen. Die Partie wurde aber auf Mittwoch, 26. Januar (20.30 Uhr) verlegt. Sein erstes Spiel im neuen Jahr hat der TVN nun am Samstag, 15. Januar um 18 Uhr beim Sechsten HSG Dudweiler-Fischbach.