Handball Wenn der Gegner nur sieben Feldspieler hat

Der Titelkampf in der Handball-Saarlandliga ist spannend wie lange nicht und hat schon für einige tolle Partien gesorgt. Doch ebenso gibt es Spiele, bei denen teils krasse Leistungsunterschiede zwischen den Mannschaften deutlich werden. So erlebte der Tabellendritte HC St. Ingbert-Hassel am Samstag in der Rohrbachhalle beim 37:23 (15:11)-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten HF Saarbrücken einen äußerst entspannten Abend. „Da die Saarbrücker personell geschwächt waren, konnten wir mit einer offensiven Abwehr spielen und sie zu Fehlern zwingen“, berichtet HC-Rechstaußen Lars Schirra, der in der Partie zwei Treffer erzielte.