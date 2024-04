Handball Wenn der Plan des HC St. Ingbert-Hassel voll aufgeht

Handball-Saarlandligist HC St. Ingbert-Hassel hat am Samstag gegen den Tabellendrittletzten Black Bulls Alsweiler auf eine taktische Maßnahme vertraut, die im Hinspiel zum Erfolg führte – und sein Heimspiel in der Rohrbachhalle mit 45:34 (24:16) gewonnen. „Unser Plan zu Beginn des Spiels ist voll aufgegangen: viel Druck auf den Gegner ausüben, Ballgewinne, Tempo-Spiel und eine gute Abschlussquote“, erklärte Philip Forster zufrieden. Der HC-Spielertrainer hielt sich an das Erfolgsrezept aus dem Hinspiel, das seine Mannschaft mit 45:26 gewann. Mit einer doppelten Manndeckung gegen die Rückraumspieler Malik Recktenwald und Konstantin Menzer wollte er die Black Bulls Alsweiler vor eine Herausforderung stellen.