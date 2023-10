Halloween in St. Ingbert Halloween in St. Ingbert

Auch im St. Ingberter Besucherbewergwerk Rischbachstollen findet am Dienstagabend von 17 bis 21 Uhr ein Halloween-Event statt. Der Rischbachstollen in St. Ingbert, normalerweise ein Ort, der Bergbaugeschichte und Industriekultur verkörpert, wird für diese besondere Nacht in ein gruseliges Abenteuerland verwandelt. Die Gerüchteküche brodelt, denn es wird gemunkelt, dass Pennywise, der unheimliche Clown aus Stephen Kings berühmtem Roman „Es“, im Stollen sein Unwesen treibt.