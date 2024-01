Hallenfußball Trotz Absagen noch hochkarätig besetzt

Es werden wieder jede Menge Wertungspunkte verteilt, wenn der SV Rohrbach an diesem Samstag und Sonntag in die Rohrbachhalle zum El-Tigre-Cup lädt. Da die Saarlandligisten SV Elversberg II und die SF Köllerbach aus personellen Gründen ihre Teilnahme abgesagt haben, wurden die Wertungspunkte von 61 auf 60 angepasst. Das Rohrbacher Turnier bleibt trotzdem eines der am besten besetzten der Masters-Qualifikationserie in diesem Winter.