Albertus-Magtnus-Gymnasium Ehemalige AMG-Schulleiterin ist verstorben

Das teilte die Stadtverwaltung St. Ingbert in dieser Woche mit. Geboren am 10. Juli 1929, mit bürgerlichem Namen Margarethe Bechthold, trat sie schon in jungen Jahren in den Orden der Dominikanerinnen ein. Ihre erste Profess legte sie 1951 ab. Nach ihrem Lehramtsstudium in Deutsch und Religion unterrichtete sie ab 1961 an der Marienschule in Saarbrücken. Ab 1969 war sie als Lehrerin am AMG in St. Ingbert tätig, welches sie in späteren Jahres auch als Direktorin leitete. Mit großer Menschenkenntnis und stets gerecht führte Schwester Salutaris Generationen von Schülerinnen und Schülern erfolgreich zum Abitur. „Schwester Salutaris war für mich stets eine besondere Persönlichkeit. Vor allem aber wegen ihrer Menschenfreundlichkeit und Güte denke ich in tiefer Dankbarkeit an sie zurück“, so die derzeit amtierende Schulleiterin Heike Scholz.