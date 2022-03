Stadtpark in St. Ingbert : LED-Beleuchtung für den Stadtpark

St Ingbert Seit 2014 wird über eine Aufwertung der Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert-Mitte gesprochen. Die Stadtrats-Fraktionen von CDU, Bündnis90/Die Grünen und Familien-Partei wollen die Beleuchtung im Park nun realisieren.

Die Fraktionsvorsitzenden Frank Breinig, Rainer Keller und Roland Körner bei einem Ortstermin: „Die Sommermonate sollen genutzt werden, um im nächsten Winter für Fußgänger, Radfahrer und Laufsportler mehr Sicherheit in der Anlage bieten zu können.“ Nach Vorstellung der Fraktionen sollen die Wege an der Nord- und an der Südseite des Parks bis 22 Uhr mit LED-Lampen erhellt werden. Damit werde die Gustav-Clauss-Anlage auch für Jogger im Winter interessant, so Roland Körner von der Familienpartei.