Neuer Baumlehrpfad in Gustav-Clauss-Anlage angelegt : Wie hoch wird eigentlich ein Riesenmammutbaum?

Katrin Gödtel, Andreas Lupp (beide Abteilung Stadtgrün), der Nachhaltigkeitsbeauftragte Claus Günther, Ortsvorsteherin Irene Kaiser, Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer und der Beigeordnete Albrecht Hauck vor dem Riesenmammutbaum, der ebenfalls Teil des neuen Baumlehrpfades in der Gustav-Clauss-Anlage ist. Foto: Giuseppina Faragone

St. Ingbert In der Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert informiert der neue Baumlehrpfad über die heimische Vegetation.

Wer kann eine Stieleiche von einer Roteiche unterscheiden? Wie groß wird eigentlich ein Mammutbaum? Und welche Baumarten können in der eigenen Heimat überhaupt wachsen? Diese und viele weitere Fragen werden auf den Schildern entlang der Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert in Zukunft beantwortet. Am Donnerstag, 9. Februar, wurde dort der Baumlehrpfad offiziell von Oberbürgermeister Ulli Meyer eingeweiht. Ideengeber war der Nachhaltigkeitsbeauftragte Claus Günther:„Ich finde es ist eine tolle Sache, dass dieser Pfad reaktiviert wird. Ich hoffe sehr, dass es Eltern und auch Schüler motiviert, sich mit den Bäumen in unserem Stadtpark wieder etwas mehr auseinanderzusetzen. Da kann man noch so einiges lernen.“ Für die Umsetzung der Idee waren Katrin Gödtel und Andreas Lupp von der Abteilung Stadtgrün zuständig. Sie wählten die Bäume aus, trugen die wichtigsten Informationen für die Beschilderung zusammen und organisierten einen passenden Schildermacher.

Riesenmammutbaum als Einweihungsplatz

Für den Standort der Einweihung wählte man den wohl imposantesten Baum der Anlage: Der knapp 30 Meter hohe Riesenmammutbaum, der in seinem Leben noch auf die doppelte Größe heranwachsen wird, bekam nach einer kurzen Ansprache von den Bürgervertretern sein Schild vorgesetzt. „Unser Park wurde in den 60er Jahren angelegt., in dieser Zeit ist auch der Mammutbaum hier eingezogen. Die Vielfalt der Pflanzenarten auf unserer Anlage ist beeindruckend“, sagt Meyer. Umso schöner sei es, dass dieses Wissen zukünftig jedem Besucher des Stadtparks offen stehe. In den kommenden Wochen sei geplant die nächsten Bäume und Pflanzen zu beschildern. Man wolle immer ein Auge offen halten, um den Lehrpfad hin und wieder zu erweitern. Die Schilder mit Bild und Name des jeweiligen Baumes, sowie einem kurzen Erklärtext, sind auf Holzpfählen am Rande vom Spaziergängerweg vor den jeweiligen Bäumen angebracht – auf einer niedrigen Höhe, sodass auch Kitagruppen und Kinder mit ihren Eltern die Möglichkeit haben, die Bäume selbst kennenzulernen.

Erstes Schild nach nur einer Stunde zerstört

Ortsvorsteherin Irene Kaiser bedankte sich dafür, dass der Baumlehrpfad so erfolgreich umgesetzt wurde. „Ich kenne noch die alten Schilder und finde die neue Umsetzung wirklich sehr gelungen. Und selbst ich als Biologin bin froh, dass man das ein oder andere über die Bäume dann noch einmal nachlesen kann“, sagt sie und lacht. So wie auch Oberbürgermeister Meyer hoffe sie jedoch auch, dass der Lehrpfad auf lange Sicht den Besuchern des Parks bestehen bleibe. – Eine begründete Sorge, denn eines der Schilder wurde bereits eine Stunde nach der Aufstellung aus dem Boden gerissen und zerstört. Ulli Meyer: „Was das angeht, wird es sicherlich helfen, dass durch den geplanten Biergarten oder durch das neue Beleuchtungssystem einfach wieder mehr soziale Präsenz in der Anlage sein wird. Dass die Menschen, die im Park unterwegs sind, einfach noch einmal aufmerksamer darauf achten, was um sie herum passiert.“

(bel)